Информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы

Решение вынес Лисичанский городской суд.

По материалам Службы безопасности Украины к четырем годам лишения свободы приговорен информатор боевиков террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что с июня 2017 года до апреля 2018 года житель Рубежного, что на Луганщине, работая на государственном предприятии, собирал информацию о количественном составе, дислокации, маршрутах передвижения Вооруженных Сил Украины, сил АТО \ ООС и характеристики фортификационных сооружений. Полученные данные с помощью мессенджеров мобильного телефона он передавал представителю незаконных вооруженных формирований террористов.

Правоохранители задержали информатора в феврале 2019 года.

По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к 4 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщалось, 4 июня в Днепре произошла стрельба, задержаны 30 человек.