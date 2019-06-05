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Информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы

Комментариев: 2
Решение вынес Лисичанский городской суд.
Приговор суда вступил в законную силу
Приговор суда вступил в законную силу
depositphotos.com

По материалам Службы безопасности Украины к четырем годам лишения свободы приговорен информатор боевиков террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что с июня 2017 года до апреля 2018 года житель Рубежного, что на Луганщине, работая на государственном предприятии, собирал информацию о количественном составе, дислокации, маршрутах передвижения Вооруженных Сил Украины, сил АТО \ ООС и характеристики фортификационных сооружений. Полученные данные с помощью мессенджеров мобильного телефона он передавал представителю незаконных вооруженных формирований террористов.

Правоохранители задержали информатора в феврале 2019 года.

По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к 4 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщалось, 4 июня в Днепре произошла стрельба, задержаны 30 человек.

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Теги: информатор, приговор, сепаратист, Луганская область
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Комментариев (2)
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nfhvyt    05.06.2019, 09:52
Оценка:  0
nfhvyt
Уже пора сажать террористов яроша.
Letohradek    05.06.2019, 09:49
Оценка:  -1
Letohradek
Ссученных нужно показывать народу Украины! А еще лучше - вешать на георгиевских лентах. Тюрьма таких не перевоспитает.
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