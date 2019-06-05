Обострение в зоне ООС: трое погибших, есть раненые

Сепаратисты 20 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате погибли трое украинских военных, еще трое бойцов получили ранения.

На Донбассе за сутки 4-5 июня сепаратисты 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Противник, в частности, обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Опытного, Новоселовки Второй, Талаковки, возле Чермалыка и Павлополя, Песков и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции военных обстреляли пять раз: вблизи населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Золотое-4 и Станицы Луганской.

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С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенных пунктов Талаковка и Водяное; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Золотого-1.

В результате обстрелов 5 июня погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, за сутки 3 июня сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщалось 30 мая, депутаты поддержали закон о рекрутах и штаб-сержантах.