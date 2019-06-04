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В Днепре пьяный экс-военный прокурор с подругой стреляли с балкона

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Мужчина и женщина, находившиеся на балконе, были нетрезвыми.
В Днепре пьяный экс-военный прокурор с подругой стреляли с балкона
© dp.informator.ua
Фото 1/8
  • Очевидцы засняли пьяное развлечение соседей
  • Рядом находится детская площадка
  • Никто из людей не пострадал
В Днепре пьяный экс-военный прокурор с подругой стреляли с балкона
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В городе Днепр во дворе дома на проспекте Поля, 27д, во вторник, 4 июня, приблизительно в 16:30, прозвучало несколько выстрелов.

Очевидцам удалось заснять на видео, что стреляли мужчина и женщина, находившиеся на балконе 10-го этажа, передает “Информатор“.

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Что заставило их стрелять с балкона и куда они целились - неизвестно, однако совсем рядом находится детская площадка. На место немедленно направили патрульный экипаж.

Оказалось, что мужчина и женщина, находившиеся на балконе, были нетрезвыми. Предварительно, они стреляли из охотничьего ружья. Никто не пострадал. Соседи и очевидцы рассказали, что их сосед - 46-летний экс-военный прокурор.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В деталях произошедшего будут разбираться правоохранители. Оружие у мужчины изымут.

Как сообщалось 3 июня, двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые из огнестрельного оружия убили пятилетнего мальчика, сообщили о подозрении.

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Теги: стрельба, пьяные, Днепр
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