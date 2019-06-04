В Днепре пьяный экс-военный прокурор с подругой стреляли с балкона
В городе Днепр во дворе дома на проспекте Поля, 27д, во вторник, 4 июня, приблизительно в 16:30, прозвучало несколько выстрелов.
Очевидцам удалось заснять на видео, что стреляли мужчина и женщина, находившиеся на балконе 10-го этажа, передает “Информатор“.
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Что заставило их стрелять с балкона и куда они целились - неизвестно, однако совсем рядом находится детская площадка. На место немедленно направили патрульный экипаж.
Оказалось, что мужчина и женщина, находившиеся на балконе, были нетрезвыми. Предварительно, они стреляли из охотничьего ружья. Никто не пострадал. Соседи и очевидцы рассказали, что их сосед - 46-летний экс-военный прокурор.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В деталях произошедшего будут разбираться правоохранители. Оружие у мужчины изымут.
Как сообщалось 3 июня, двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые из огнестрельного оружия убили пятилетнего мальчика, сообщили о подозрении.