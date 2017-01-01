Украину снова штормит: синоптики озвучили прогноз на 5 июня

Сегодня в Украине ожидаются обильные дожди и грозы.

Практически по всей территории Украины сегодня, 5 июня ожидаются дожди с грозами. Повезло всего трем областям на востоке, передает Укргидрометцентр.

Читай также: ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности

На западе Украины сегодня традиционно дожди с грозами. Осадки ожидаются не слишком обильные. Воздух прогреется от +24 до +27 градусов.

На востоке ситуация немного отличается. Харьковской, Донецкой и Луганской областям осадков бояться не стоит. На улице от +25 до +30 градусов.

Южным регионам обещают длительные дожди. Возможны грозы и шквалы. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +29 градусов.

Читай также: В Украине без света остались почти 200 сел

На севере страны также дожди и грозы. Воздух прогреется от +25 до +27 градусов.

В Центральной Украине ожидаются обильные дожди и грозы. На улице +25…+28 градусов по Цельсию.

В Киеве прогнозируют дожди и грозы. На термометре +25…+27 градусов.

Напомним, летнего мало: синоптики обнародовали неутешительный прогноз. По всей территории Украины дожди с грозами.