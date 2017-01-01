Зеленский заявил, что отстаивает интересы страны, а не олигарха Коломойского
Глава государства сделал резкое заявление во время своего визита в Брюссель. В частности, Зеленский прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг ПриватБанка, передает пресс-служба президента в Twitter.
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Во время встречи Зеленского с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, Зеленский несколькими словами прокомментировал судебные заседания по делу ПриватБанка.
Зеленский пообещал, что он со своей стороны сделает все возможное, чтоб защитить интересы украинского народа, а не олигарха Игоря Коломойского.
Что касается ПриватБанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне, - заявил Зеленский.
«Що стосується «Приватбанку», я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці»,- заявив @ZelenskyyUA на зустрічі з Єврокомісаром @vdombrovskis— APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р.
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Напомним, в Еврокомиссии оценили первую встречу с Зеленским. В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Владимиром Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ.