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Зеленский заявил, что отстаивает интересы страны, а не олигарха Коломойского

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Так Зеленский прокомментировал ситуацию с ПриватБанком.
Зеленский сделал заявление по Привату
Зеленский сделал заявление по Привату
president.gov.ua

Глава государства сделал резкое заявление во время своего визита в Брюссель. В частности, Зеленский прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг ПриватБанка, передает пресс-служба президента в Twitter.

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Во время встречи Зеленского с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, Зеленский несколькими словами прокомментировал судебные заседания по делу ПриватБанка.

Зеленский пообещал, что он со своей стороны сделает все возможное, чтоб защитить интересы украинского народа, а не олигарха Игоря Коломойского.

Что касается ПриватБанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне, - заявил Зеленский.

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Напомним, в Еврокомиссии оценили первую встречу с Зеленским. В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Владимиром Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ.

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Теги: Зеленский, Коломойский, олигарх, ПриватБанк
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