"Диалог с позиции силы с нами недопустим": Зе обратился к Кремлю

Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, подчеркнул президент.

Зеленский обещает, что в Минске РФ напомнят о недопустимости обстрелов president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский обратился к России через свою страницу в Facebook из-за обстрелов Донбассе.

“Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим“, - написал он.

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“Хочу обратиться к руководству РФ и командования ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии“, - подчеркнул Зеленский.

“Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы“, - отметил президент.

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Напомним, за сутки 4 июня в зоне ООС погибли трое украинских военнослужащих, есть также раненые.