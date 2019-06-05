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"Диалог с позиции силы с нами недопустим": Зе обратился к Кремлю

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Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, подчеркнул президент.
Зеленский обещает, что в Минске РФ напомнят о недопустимости обстрелов
Зеленский обещает, что в Минске РФ напомнят о недопустимости обстрелов
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский обратился к России через свою страницу в Facebook из-за обстрелов Донбассе. 

“Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим“, - написал он.

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“Хочу обратиться к руководству РФ и командования ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии“, - подчеркнул Зеленский.

“Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы“, - отметил президент.

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Напомним, за сутки 4 июня в зоне ООС погибли трое украинских военнослужащих, есть также раненые.

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Теги: Донбасс, обстрелы, ООС, Зеленский, РФ, Минск, переговоры
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Комментариев (1)
WTF2wtf    05.06.2019, 11:29
Оценка:  0
WTF2wtf
Путину насрать на все и всех, особенно на миллионы местных Донбасса ... иначе он бы вообще не начинал эту войну, не оккупировал бы часть Украины ((((((
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