Зеленский назвал Юнкера “добрым дядей”

Президент поделился впечатлениями от поездки в Брюссель.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от первой рабочей заграничной поездки в Брюссель. В эфире телеканала 1+1 гарант позитивно прокомментировал встречу с Юнкером и назвал его “добрым дядей”.

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Также президент прокомментировал слухи об экономическом дефолте, утверждая, что панику посеяли некоторые медиапорталы. Зеленский заверил, что сотрудничество Украины и Международного валютного фонда продолжается. Никакого вмешательства со стороны олигарха Игоря Коломойского не наблюдается.

В эфире того же канала Зеленский подтвердил, что в АП встречался с Пинчуком.

Кто еще приезжал. Уже не помню, - ответил Зеленский.

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Более того, президент анонсировал встречу с представителями большого бизнеса. Планируется поставить вопрос о восстановлении Донбасса.

Напомним, “Новый лучше старого”: Зеленский в Брюсселе сравнил себя с Порошенко. Президент сделал ловкое уточнение.