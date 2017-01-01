На Донбассе ВСУ провели нестандартные учения на танках
На полигонах в районе проведения операции Объединенных сил продолжаются тренировки танковых экипажей, находящихся в районах отвода.
Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
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По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского, все практические мероприятия проводятся с учетом текущей обстановки и выводов из анализа относительно дальнейшего развития ситуации на Донбассе.
На этот раз для тактико-специальных учений с танковым подразделением было применено нестандартный подход, который заключался в том, что подчиненные лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди.
Командирам и экипажам пришлось постоянно вести разведку, с ходу принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки.
Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский, который на месте проверил действия танкового резерва, убедился в профессиональных навыках подчиненных и их навыках действовать одной командой во время сложных моментов боя или в результате возникновения внештатных ситуаций.
Как сообщалось 28 мая, ВСУ провели танковые учения под Черниговом.