Кучма, Лутковская, Хомчак: Делегация от Зеленского едет в Минск

У Кучмы и Лутковской уже есть опыт переговоров с РФ, а Хомча должен обсудить прекращение огня.

Кучма уже едет в Минск от Зеленского и попробует активизировать Минский процесс president.gov.ua

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В Минске 5 июня состоится первое после смены власти в Украине заседание ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом напоминает “Радио Свобода“.

Украинскую делегацию на этой встрече возглавит второй президент Украины Леонид Кучма, который возвращается к работе в Минской группе после паузы продолжительностью восемь месяцев.

В гуманитарной подгруппе, которая обсуждает освобождение удерживаемых лиц, Украину представит экс-омбудсмен Валерия Лутковская, которая также имеет опыт работы в ТКГ.

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Кроме того, президент Владимир Зеленский объявил 4 июня в Брюсселе, что новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 5 июня примет участие в заседании ТКГ.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске обсудит вопросы прекращения огня и обмен пленными.

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“Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, обмен пленными“, - заявил Зеленский, добавив, что Украина активно будет работать над гуманитарным направлением, а также экономическими вопросами.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.