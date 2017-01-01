Были подтоплены жилые дома в селе Гранитном .

Никто из людей не пострадал

Под Тернополем ливни подтопили несколько сел

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Под Тернополем ливни подтопили несколько сел

Из-за сильного ливня в Бучацком и Монастыриськом районах Тернопольской области 4-5 июня было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в трех населенных пунктах - селах .

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

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"По состоянию на 6:00 5 июня остаются подтопленными ориентировочно 4 га частных сельхозугодий, а также подвальные помещения трех жилых домов в с.Гранитное Монастыриского района, наблюдается значительный спад уровня воды", - говорится в сообщении.

По информации ГосЧС, в течение 4-5 июня было осуществлено три оперативных выезда; откачано 605 кубометров воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений.

Как сообщалось 3 июня, в Херсонской области молния попала в девушку, которая собирала клубнику.