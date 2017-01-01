Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Тернополем ливни подтопили несколько сел

Комментариев: 0
Были подтоплены жилые дома в селе Гранитном .
Под Тернополем ливни подтопили несколько сел
© facebook.com/MNSTERNOPIL
Фото 1/3
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
Под Тернополем ливни подтопили несколько сел
Никто из людей не пострадал
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Из-за сильного ливня в Бучацком и Монастыриськом районах Тернопольской области 4-5 июня было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в трех населенных пунктах - селах .

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

Читай также: В Киеве нашествие бабочек: Стала известна причина

"По состоянию на 6:00 5 июня  остаются подтопленными ориентировочно 4 га частных сельхозугодий, а также подвальные помещения трех жилых домов в с.Гранитное Монастыриского района, наблюдается значительный спад уровня воды", - говорится в сообщении.

По информации ГосЧС, в течение 4-5 июня было осуществлено три оперативных выезда; откачано 605 кубометров воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений.

Как сообщалось 3 июня, в Херсонской области молния попала в девушку, которая собирала клубнику.

Поделись:
Теги: затопление, Тернопольская область, ливень, погода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь