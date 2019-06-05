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Под Днепром подросток случайно выстрелил в голову младшему брату

Комментариев: 2
После трагедии горе-стрелок сбежал из дома.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В городе Вольногорск Днепропетровской области 15-летний подросток случайно выстрелил из пистолета, который стреляет резиновыми пулями, в голову своему 8-летнему брату. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Полицейский сообщил, что это был несчастный случай. Подросток баловался пистолетом. Выстрел произошел случайно.

К счастью, 8-летний пострадавший выжил. Сейчас он находится под тщательным наблюдением врачей.

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По словам Аброськина, несовершеннолетний стрелок после инцидента сбежал из дома. На данный момент полицейские разбираются в деталях происшествия. Неизвестно, было ли оружие зарегистрированным.

Напомним, в Днепре пьяный экс-военный прокурор с подругой стреляли с балкона. Мужчина и женщина, находившиеся на балконе, были нетрезвыми.

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Теги: несчастный случай, стрельба, пистолет, ребенок, подросток
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    05.06.2019, 11:06
Оценка:  +1
SEMPENTY
Куда смотрели долбанные родители? Почему травмат оказался доступным подростку?
Коляка    05.06.2019, 11:19
Оценка:  0
Коляка
такое могло произойти только майданутой семье, здоровья мальчику. Родителей наказать принудительными работами на срок 90 дней как минимум.
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