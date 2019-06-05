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Зеленский в последний момент решил не отправлять Хомчака в Минск

Комментариев: 1
Главу Генштаба на переговорах по Донбассу заменит его заместитель.
Хомчака пока оставили в Украине - в Минске он "не на часі"
Хомчака пока оставили в Украине - в Минске он "не на часі"
УНИАН

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После дополнительных консультаций Владимир Зеленский решил пока не отправлять главу Генштаба Руслана Хомчака в Минск на переговоры. Об этом сообщает пресс-служба президента.

“Президент принял решение, что участие начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах ТКГ пока не ко времени“, - говорится в сообщении.

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Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем.

В то же время Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ, заверили у Зеленского.

Напомним, ранее предполагалось, что в делегацию Украины в ТКГ войдут сегодня Леонид Кучма, Валерия Лутковская и Руслан Хомчае.

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Теги: Зеленский, Минск, ТКГ, переговоры, Хомчак, Генштаб, ВСУ
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Комментариев (1)
Woodbrother    05.06.2019, 11:17
Оценка:  0
Woodbrother
В минск надо было отправить оставшихся квартальных клоунов, все еще не пристроенных новой властью. Делегация на россии имеет там примерно такой же состав. Переговоры в минске ничего не решают т.к. россия - недоговороспособная страна.
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