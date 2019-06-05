Зеленский в последний момент решил не отправлять Хомчака в Минск

Главу Генштаба на переговорах по Донбассу заменит его заместитель.

Хомчака пока оставили в Украине - в Минске он "не на часі" УНИАН

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После дополнительных консультаций Владимир Зеленский решил пока не отправлять главу Генштаба Руслана Хомчака в Минск на переговоры. Об этом сообщает пресс-служба президента.

“Президент принял решение, что участие начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах ТКГ пока не ко времени“, - говорится в сообщении.

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Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем.

В то же время Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ, заверили у Зеленского.

Напомним, ранее предполагалось, что в делегацию Украины в ТКГ войдут сегодня Леонид Кучма, Валерия Лутковская и Руслан Хомчае.