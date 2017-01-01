Под Хмельницким задержали криминального "авторитета" по кличке Молдаван

Задержан "смотрящий за транзитом".

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции задержали известного криминального "авторитета" по кличке Молдаван, который незаконно находился на территории нашей страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый за совершение тяжких преступлений гражданин Республики Молдова, несмотря на запрет въезда незаконно прибыл в Украину. В криминальной среде он получил статус так называемого "смотрящего за транзитом" и контролировал поставки наркотиков в места лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержали "авторитета" в областном центре в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное пересечение государственной границы). Сейчас задержанному сообщено о подозрении.

"Продолжаются следственные действия для установления причастности уголовника к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось 28 мая, в Полтавской области задержали "вора в законе", который скрывался от органов досудебного следствия.