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"Шутил с Юнкером о таком мужском, что нельзя говорить" - Зеленский

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Президент дал "недипломатическую оценку" разговору с президентом Еврокомиссии.
Зеленский и Юнкер говорили "о чем-то таком мужском"
Зеленский и Юнкер говорили "о чем-то таком мужском"
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью “1+1“ рассказал, о чем шутил с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает УНН.

“Обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить, но очень классная у нас была такая встреча“, - отметил Зеленский. 

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“Я не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек, классный такой мужик“, - добавил президент. 

“Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку“, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в целом отозвался положительно о встрече с Жан-Клодом Юнкером.

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Теги: Зеленский, Юнкер, разговор, шутки, сексизм
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