"Шутил с Юнкером о таком мужском, что нельзя говорить" - Зеленский

Президент дал "недипломатическую оценку" разговору с президентом Еврокомиссии.

Читай также: В РФ объяснили, почему победа Зеленского раздражает Путина

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью “1+1“ рассказал, о чем шутил с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает УНН.

“Обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить, но очень классная у нас была такая встреча“, - отметил Зеленский.

Читай также: Зеленский заявил, что отстаивает интересы страны, а не олигарха Коломойского

“Я не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек, классный такой мужик“, - добавил президент.

“Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку“, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в целом отозвался положительно о встрече с Жан-Клодом Юнкером.