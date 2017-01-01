НАБУ проводит обыски в Украинской ассоциации футбола
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Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации по футболу (бывшая Федерация футбола Украины).
Об этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук.
“Да, с утра проводятся следственные действия“, - подтвердил он.
При этом других деталей он не сообщил.
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В то же время заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил изданию, что следственные действия в офисе бывшей Федерации футбола проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.
Напомним, ранее В НАБУ отрицали, что проводили обыск в Федерации футбола.