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НАБУ проводит обыски в Украинской ассоциации футбола

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Следственные действия ведутся в связи с делом о закупке искусственных футбольных полей.
Подробности обысков пока не известны
Подробности обысков пока не известны
kiev.informator.ua

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Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации по футболу (бывшая Федерация футбола Украины).

Об этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук.

“Да, с утра проводятся следственные действия“, - подтвердил он.

При этом других деталей он не сообщил.

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В то же время заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил изданию, что следственные действия в офисе бывшей Федерации футбола проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.

Напомним, ранее В НАБУ отрицали, что проводили обыск в Федерации футбола.

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Теги: футбол, коррупция, обыски, НАБУ
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