НАБУ проводит обыски в Украинской ассоциации футбола

Следственные действия ведутся в связи с делом о закупке искусственных футбольных полей.

Подробности обысков пока не известны kiev.informator.ua

Читай также: Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и “Укрбуде“

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации по футболу (бывшая Федерация футбола Украины).

Об этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук.

“Да, с утра проводятся следственные действия“, - подтвердил он.

При этом других деталей он не сообщил.

Читай также: В Гане был убил журналист, расследующий коррупцию в Федерации футбола страны

В то же время заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил изданию, что следственные действия в офисе бывшей Федерации футбола проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.

Напомним, ранее В НАБУ отрицали, что проводили обыск в Федерации футбола.