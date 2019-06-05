Зеленский хочет провести референдум о вступлении в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести референдум о вступлении нашей страны в НАТО. Об этом он сказал в интервью программе Сніданок 1+1 из Брюсселя.
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Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО, - сказал Зеленский.
Напомним, в Европейской комиссии назвали “теплой“ первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке.
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Также президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе согласовали, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля. Зеленский подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего, стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовность Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности, в отношениях с международными финансовыми институтами.
то есть референдум запрещен? не?