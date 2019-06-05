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Зеленский хочет провести референдум о вступлении в НАТО

Комментариев: 2
Сначала украинцам нужно объяснить, "что Альянс – это не страшно", а потом провести референдум, считает президент.
Вопрос о вступлении в НАТО должен решать народ, считает Зеленский
Вопрос о вступлении в НАТО должен решать народ, считает Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести референдум о вступлении нашей страны в НАТО. Об этом он сказал в интервью программе Сніданок 1+1 из Брюсселя.

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Зеленский указал, что нужно объяснить народу, что “Альянс - это не страшно“, а курс в НАТО - это, прежде всего, безопасность страны и уровень армии.
 
Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО, - сказал Зеленский.

Напомним, в Европейской комиссии назвали “теплой“ первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке. 

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Также президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе согласовали, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля. Зеленский подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего, стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовность Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности, в отношениях с международными финансовыми институтами.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, референдум, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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Woodbrother    05.06.2019, 12:42
Оценка:  +1
Woodbrother
Зачем нужен референдум, если данная норма закреплена во многих законах Украины ?
Датышо    05.06.2019, 12:50
Оценка:  0
Датышо
какая норма закреплена? в каких законах?
то есть референдум запрещен? не?
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