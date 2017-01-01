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"Нравлюсь им": Зеленский пошутил о Верховной Раде

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Президент прокомментировал отказ ВР голосовать за закон об импичменте.
Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законы
Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законы
EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский во время интервью “Завтрака с 1 + 1“ отреагировал на провальное голосование ВР за включение закона об импичменте в повестку дня.

“Не хотят меня отпускать. Я понимаю почему. Ну такой я человек, нравлюсь им“, - пошутил гарант. Зеленский отметил, что вместе со своей командой подал в парламент десяток важных законопроектов. 

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“Мы в течение двух недель, если я не ошибаюсь, подали 10 законопроектов. Или поправок, или законопроектов. Десять. Ничего не было принято“, - сказал украинский лидер.

Такую работу народных депутатов президент Украины назвал “бунтом большинства парламента“. 

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По его мнению, Верховная Рада уже начала заниматься политической рекламой накануне внеочередных выборов, хотя ей следовало бы проголосовать за законы о импичмент и снятие неприкосновенности с народных депутатов. 

Напомним, ранее в АП прокомментировали отказ Верховной Рады рассматривать законопроект об импичменте президента.

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Теги: депутаты, Рада, импичмент, закон, Зеленский
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