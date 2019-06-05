Саакашвили согласился стать брендфейсом УДАРа - СМИ

Политик встретился со своей партией и сказал, что собирается помочь выиграть партии мэра Киева.

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В понедельник Саакашвили встречался с "Рухом нових сил" и общественными активистами. Об этом сообщает телеграмм-канал "Украинской правды" УП. Off the record.

На встрече политик заявил, что планирует присоединиться к команде Виталия Кличко. Сам Саакашвили не может стать народным депутатом, ведь согласно закону о выборах нардепов, для избрания ему нужно жить в Украине последние 5 лет.

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"Однако это не мешает Михо быть брендфейсом УДАРа и заменить в этой роли Владимира Кличко, который не успевает завершить дела и перейти в политику к досрочным выборам", - пишет издание.

Взамен Саакашвили будет предлагать своих людей в список партии Кличко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что у него пока нет политических планов на Михаила Саакашвили.