Саакашвили согласился стать брендфейсом УДАРа - СМИ
Читай также: Епифаний встретился с Саакашвили
В понедельник Саакашвили встречался с "Рухом нових сил" и общественными активистами. Об этом сообщает телеграмм-канал "Украинской правды" УП. Off the record.
На встрече политик заявил, что планирует присоединиться к команде Виталия Кличко. Сам Саакашвили не может стать народным депутатом, ведь согласно закону о выборах нардепов, для избрания ему нужно жить в Украине последние 5 лет.
Читай также: Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР
"Однако это не мешает Михо быть брендфейсом УДАРа и заменить в этой роли Владимира Кличко, который не успевает завершить дела и перейти в политику к досрочным выборам", - пишет издание.
Взамен Саакашвили будет предлагать своих людей в список партии Кличко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что у него пока нет политических планов на Михаила Саакашвили.