Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС хочет продолжить санкции против РФ на полгода без расширения

Комментариев: 0
Пока процесс включения большего числа людей в список санкций из-за раздачи паспортов РФ стопорится.
ЕС продлит санкции против РФ уже 20 июня
ЕС продлит санкции против РФ уже 20 июня
EPA/UPG

Читай также: Суд ООН обнародовал доказательства Украины в деле против РФ

Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены в Еврокомиссии 20 июня на шесть месяцев. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. 

Читай также: МИД отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Обсуждений на эту тему не ожидается или почти не ожидается, отметил при этом журналист.

"Тем не менее, стремление добавить больше людей в список санкций из-за выдачи российских паспортов на Донбассе продвигается медленно", - посетовал Йозвяк. 

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости противостояния Северному потоку-2.

 

Поделись:
Теги: РФ, ЕС, санкции, экономика, паспорта, Донбасс, Крым
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь