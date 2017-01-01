ЕС хочет продолжить санкции против РФ на полгода без расширения

Пока процесс включения большего числа людей в список санкций из-за раздачи паспортов РФ стопорится.

ЕС продлит санкции против РФ уже 20 июня EPA/UPG

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Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены в Еврокомиссии 20 июня на шесть месяцев. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

The EU’s economic sanctions on #Russia are set to be prolonged at #Euco on 20 June by six months. Little or no discussions expected. The push to add more ppl on the sanctions list for the handout of Russian passports in Donbas is however going slowly. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 червня 2019 р.

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Обсуждений на эту тему не ожидается или почти не ожидается, отметил при этом журналист.

"Тем не менее, стремление добавить больше людей в список санкций из-за выдачи российских паспортов на Донбассе продвигается медленно", - посетовал Йозвяк.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости противостояния Северному потоку-2.