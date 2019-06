ЕС хочет продолжить санкции против РФ на полгода без расширения

Читай также: Суд ООН обнародовал доказательства Украины в деле против РФ

Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены в Еврокомиссии 20 июня на шесть месяцев. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

The EU’s economic sanctions on #Russia are set to be prolonged at #Euco on 20 June by six months. Little or no discussions expected. The push to add more ppl on the sanctions list for the handout of Russian passports in Donbas is however going slowly. #Ukraine #Crimea