"Слава Богу, у меня есть другой врач": Зеленский рассказал, как относится к Супрун

Зеленский считает, что каждый министр - это профессионал своего дела.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он думает о министрах.

Об этом он сообщил в интервью для 1+1.

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Зеленский считает, что каждый министр - это профессионал своего дела. Однако, “кто из них способен что-то новое для Украины“ до парламентских выборов - вопрос. Ведь, по словам президента, нынешним министрам нужно делать уже не шаги, а прыжки.

Комментируя свое отношение к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун, Зеленский заявил, что к ней по-разному все относятся. Сам гарант очень рад, что его лечащий врач - не Супрун.

Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи, - отметил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отреагировал на провальное голосование ВР за включение закона об импичменте в повестку дня. Президент предположил, что он видимо нравится Верховной Раде, раз уж они не хотят его отпускать. А вообще работу народных депутатов президент Украины назвал “бунтом большинства парламента“, ведь все внесенные гарантом 10 законопроектов не поддержали.