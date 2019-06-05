В Днепре задержали экс-военного прокурора с подругой, стрелявших с балкона

Пара может получить за свои "пьяные развлечения" до 7 лет тюрьмы.

В Днепре полицейские задержали мужчину и женщину, которые стреляли из ружья с балкона своей квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

4 июня в 16:50 на проспекте А. Поля супруги совершили пять выстрелов с балкона своей квартиры.

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"Прибыв на место происшествия для задержания стрелков, оказалось, что оба были в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в полиции.

У стрелков изъяли ружье "Cobalt" с 12-миллиметровым калибром". За стрельбу с балкона паре грозит от 3-х до 7-ми лет за решеткой.

У стрелков изъяли ружье "Cobalt" с 12-миллиметровым калибром"

Как сообщалось 5 июня, в городе Днепр во дворе дома на проспекте Поля, 27д, во вторник, 4 июня, приблизительно в 16:30, прозвучало несколько выстрелов.