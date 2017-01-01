Зеленский рассказал, кому из министров предлагал остаться

Президент планирует за два месяца детальнее изучить каждого человека в Кабмине.

Владимир Зеленский предлагал некоторым министрам остаться на посту в новом правительстве. Об этом он рассказал в эфире телеканала 1+1.

Читай также: “Политических планов нет”: Зеленский о Саакашвили

По словам президента, сейчас он не вправе давать характеристику Кабинету министров, поскольку не работал с этими людьми раньше. Между тем, Зеленский пообещал выучить каждого министра до момента формирования нового правительства.

Я, честно говоря, не знаю их (министров - ред) очень близко, это не моя команда ... Я думаю, что за эти два с половиной месяца до выборов, к созданию нового правительства, мы познакомимся поближе, и я пойму этих людей. Я уверен, что они все профессионалы, но из них способен сделать что-то новое для Украины, потому что здесь нужны не шаги, а прыжки, - отметил Зеленский.

Читай также: "Нравлюсь им": Зеленский пошутил о Верховной Раде

Кроме того, гарант сознался, что предлагал остаться на посту главы МИД Павла Климкина. Зеленский признался, что методы работы Климкина ему импонируют, но тот решил подать в отставку.

Также президент вспомнил Ульяну Супрун.

По-разному к ней относятся. Вы же знаете как ее называют. Слава Богу, у меня есть другой врач, в моей семье. Не знаком (с Супрун ред), хотя я слышал, что она неплохая, - отметил президент.

Напомним, Зеленский в последний момент решил не отправлять Хомчака в Минск. Главу Генштаба на переговорах по Донбассу заменит его заместитель.