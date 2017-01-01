Зе по очереди встречался с олигархами, но помнит только Пинчука
Президент не назвал имен остальных олигархов, хотя проводит встречи со всеми.
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Президент Владимир Зеленский во время интервью “1+1“ рассказал о своих встречах с олигархами. Об этом сообщает УНН.
“Я по очереди встречаюсь с представителями крупного бизнеса. Можно сказать, и со всеми олигархами“, - сообщил он.
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На вопрос, с кем он уже встретился, он ответил: “Встретился с Пинчуком“. “Их не так много. Кто-то еще приезжал к нам. Я уже не помню. Некоторые политики приезжали, они олигархи, но не будем говорить о них“, - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что шутил с Жан-Клодом Юнкером о "чем-то таком мужском, о чем нельзя говорить".