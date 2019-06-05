Саакашвили пытался попасть к Кличко с черного хода
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Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили перепутал двери в здании КГГА, когда торопился на встречу с мэром Киева Виталием Кличко.
Соответствующее видео обнародовала журналист Юлия Крапивина на своей странице в Facebook.
Саакашвили пытался попасть в столичную мэрию с черного хода. Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 4 июня.
Следует отметить, что в некоторые дни в мэрию действительно пропускают с бокового входа.
Накануне сообщалось, что Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР. Политсила примет участие во внеочередных выборах в Верховную Раду.
Саакашвили согласился стать брендфейсом УДАРа.
28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Также сообщалось, что партия Саакашвили Движение новых сил будет участвовать в парламентских выборах в Украине.