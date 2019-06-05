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Саакашвили пытался попасть к Кличко с черного хода

Комментариев: 1
Михаил Саакашвили перепутал двери в столичной мэрии, когда торопился на встречу с Виталием Кличко.
Саакашвили у черного входа в КГГА
Саакашвили у черного входа в КГГА
кадр с видео

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Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили перепутал двери в здании КГГА, когда торопился на встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

Соответствующее видео обнародовала журналист Юлия Крапивина на своей странице в Facebook.

Саакашвили пытался попасть в столичную мэрию с черного хода. Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 4 июня.

Следует отметить, что в некоторые дни в мэрию действительно пропускают с бокового входа.

Накануне сообщалось, что Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР. Политсила примет участие во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Саакашвили согласился стать брендфейсом УДАРа.

28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Также сообщалось, что партия Саакашвили Движение новых сил будет участвовать в парламентских выборах в Украине.

 

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Теги: Саакашвили, КГГА, видео, Виталий Кличко, Михаил Саакашвили
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Комментариев (1)
страхшоссе    05.06.2019, 13:31
Оценка:  +5
страхшоссе
звучит как название порнофильма ...
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