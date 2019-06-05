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Боевики обстреляли мечеть в Донецке и обвинили в этом ВСУ

Комментариев: 30
В свою очередь украинские военные предоставили гарантии того, что вблизи мечети соблюдался режим прекращения огня.
ВСУ опубликовали доказательства клеветы
ВСУ опубликовали доказательства клеветы
facebook.com/pressjfo.news

Боевики так называемых “ЛДНР” обстреляли мечеть в Донецке и обвинили в этом ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

04 июня 2019 года по информации, полученной от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вооруженные формирования Российской Федерации в Донецкой области обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле мечети в Донецке, - написано в сообщении.

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Между тем, 4 июня обстрелов украинских позиций со стороны оккупированного Донецка не было. Соответственно, ответный огонь украинские военные не открывали.

Кроме того, расстояние от украинских позиций к указанной мечети равно 5,5 км. Максимальная дальность стрельбы миномета калибра 82 мм - 4 км. Это значит, что попасть четырьмя минами в купол мечети технически невозможно.

Учитывая дерзость оккупантов, есть основания утверждать, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше всего людей. В результате чего напрашивается вывод, что оккупационная администрация РФ в очередной раз пыталась дискредитировать ВС Украины перед народом Донбасса и мусульманской его частью в частности, - подытожили в штабе ООС.

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Напомним, на Донбассе ВСУ провели нестандартные учения на танках. Ключевым в этих учениях был "момент неожиданности".

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Теги: ООС, мечеть, Донецк, обстрел, обвинение
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Комментариев (30)
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LifeStriker    05.06.2019, 13:46
Оценка:  0
LifeStriker
О русские власовцы набежали, нацыки узбагойтесть.
Krotol2    05.06.2019, 13:38
Оценка:  -5
Krotol2
Порохоботы набежали.Сами себе плюсуют и скачут.Как вы смешны
Коляка    05.06.2019, 13:40
Оценка:  -5
Коляка
що є то є!
WTF2wtf    05.06.2019, 13:41
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путинское, что смешного в этой вашей войне и оккупации, как и в этой очередной провокации в частности?????
Krotol2    05.06.2019, 13:47
Оценка:  -3
Krotol2
Твое мнение даже не интересно.Ты или дурак или тебе прилично платят
Коляка    05.06.2019, 13:52
Оценка:  -2
Коляка
Или дурак или прилично платят потому, что нет совести. как то так наверно
Коляка    05.06.2019, 13:38
Оценка:  -5
Коляка
Краще мертвий, ніж живий! Нацик упоротий тупий!
haarp    05.06.2019, 13:19
Оценка:  -7
haarp
Почему видео не показали после обстрела как местные херами кладут банды ВСУ за этот обстрел.
WTF2wtf    05.06.2019, 13:23
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ты наверное любил смотреть видео проклятий в адрес российской армии от чеченцев после обстрелов и бомбежек?
Только тут опять же ваши "туристы" этим говном промышляют ... ((((
LifeStriker    05.06.2019, 13:24
Оценка:  0
LifeStriker
Потому что ты опять купил паленый боярошник! Опять глюки начались... Говорил же тебе - завязывай
Woodbrother    05.06.2019, 13:35
Оценка:  -2
Woodbrother
Просто банды местных херокладателей не смогли привести с мосфильма. Денег на россии нет, держитесь , хорошего вам настроения.
LifeStriker    05.06.2019, 13:43
Оценка:  -2
LifeStriker
и держитесь там
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 13:19
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Артикль не хочет ползать на брюхе перед Московией, поэтому Москве нужно сорвать мирные переговоры. Москва ранее заявляла, что пойдет на переговоры с новым президентом. Вот президент новый, но такой же не сговорчивый. Поэтому, чтобы на переговоры не идти, нужно устроить провокацию и обвинить в этом
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 13:19
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
украинскую власть.
WTF2wtf    05.06.2019, 13:24
Оценка:  +3
WTF2wtf
Похоже на то ... ботоксное не изменяет своим отработанным "методам" (((
WTF2wtf    05.06.2019, 13:28
Оценка:  +3
WTF2wtf
и как раз перед первой поездкой нового президента Украины в Брюссель это было сделано
Krotol2    05.06.2019, 13:17
Оценка:  -7
Krotol2
Во бред несут.Мы так все и поверили
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 13:20
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Ну да. Вам же дан приказ - не верить.
WTF2wtf    05.06.2019, 13:21
Оценка:  +3
WTF2wtf
Да на "мнение" путинского бота как-то насрать всем, со скольки рабочих ников ты б не гадил
Krotol2    05.06.2019, 13:34
Оценка:  -3
Krotol2
ОБСЕ все зафиксировало так что не надо куйню пороть.чувырло
WTF2wtf    05.06.2019, 13:39
Оценка:  +3
WTF2wtf
Рашик, зафиксировало. Только ж хвостовик мины ваши выкопали еще до их приезда? Это ж есть на видео
WTF2wtf    05.06.2019, 13:40
Оценка:  +2
WTF2wtf
Можешь дальше скакать по аккаунтам, профессиональное многостаночное путиснкое ...
Woodbrother    05.06.2019, 13:14
Оценка:  +5
Woodbrother
Обстрел мечетей - это так по кремлевски.
Мыкола    05.06.2019, 13:11
Оценка:  -9
Мыкола
И детей они своих сами убивают, и порядка 10 тысяч мирного населения Донбасса сами боевики убили.. А.может хватит пизд-ть, руководствуясь каганатскими методичками ? Участие ВСУ в гражданской войне-это позор армии !
WTF2wtf    05.06.2019, 13:12
Оценка:  +7
WTF2wtf
Вся эта война, эта оккупация - позор для россии и для Путина прежде всего лично ... ((((
WTF2wtf    05.06.2019, 13:08
Оценка:  +10
WTF2wtf
Это и без технических деталей было ясно - очередной бессмысленный обстрел, выгодный только роспропаган-донам ...
Технические детали только подтверждают это. Такое было уже много раз в исполнении "руссотуристов", к большому сожалению ... особенно в 2014-м они этим часто промышляли, для "настроения"((
WTF2wtf    05.06.2019, 13:10
Оценка:  +9
WTF2wtf
И тут не зря они хвостовик мины быстро выкопали, до приезда ОБСЕ ...
haarp    05.06.2019, 13:05
Оценка:  -7
haarp
ну все что в Донецке они сами обстреливают - это мы давно знаем
WTF2wtf    05.06.2019, 13:09
Оценка:  +8
WTF2wtf
Рашик, не сами себя ... ваши "туристы" этим промышляют, по вашим традициям ((((
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