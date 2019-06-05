Боевики обстреляли мечеть в Донецке и обвинили в этом ВСУ

В свою очередь украинские военные предоставили гарантии того, что вблизи мечети соблюдался режим прекращения огня.

Боевики так называемых “ЛДНР” обстреляли мечеть в Донецке и обвинили в этом ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

04 июня 2019 года по информации, полученной от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вооруженные формирования Российской Федерации в Донецкой области обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле мечети в Донецке, - написано в сообщении.

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Между тем, 4 июня обстрелов украинских позиций со стороны оккупированного Донецка не было. Соответственно, ответный огонь украинские военные не открывали.

Кроме того, расстояние от украинских позиций к указанной мечети равно 5,5 км. Максимальная дальность стрельбы миномета калибра 82 мм - 4 км. Это значит, что попасть четырьмя минами в купол мечети технически невозможно.

Учитывая дерзость оккупантов, есть основания утверждать, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше всего людей. В результате чего напрашивается вывод, что оккупационная администрация РФ в очередной раз пыталась дискредитировать ВС Украины перед народом Донбасса и мусульманской его частью в частности, - подытожили в штабе ООС.

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Напомним, на Донбассе ВСУ провели нестандартные учения на танках. Ключевым в этих учениях был "момент неожиданности".