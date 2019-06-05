Зеленский переговорил с зятем Трампа за ужином

Президент Украины и старший советник президента США обсудили вопросы безопасности и энергетики.

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Президент Владимир Зеленский провел беседу со старшим советником президента США Дональда Трампа и его зятем Джаредом Кушнером. Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" пишет “Новое время“.

Издание ссылается на информацию, полученную в АП. Беседа состоялась в рамках ужина в постоянном представительстве США при ЕС в Брюсселе.

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Зеленский и Кушнер обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой.

На ужине присутствовали госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Фредерика Могерини, премьер Грузии Мамука Бахтадзе.

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Ранее в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Напомним, ранее Владимир Зеленский признался, что по очереди встречается со всеми олигархами.