Зеленский хочет с помощью крупного бизнеса восстановить Донбасс

Зеленский говорит, что у него есть план и он хочет предложить бизнесменам инвестировать деньги в инфраструктуру Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить помощь от крупного бизнесса в восстановлении Донбасса.

Об этом он заявил в интервью для 1+1.

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Гарант указал, что “по очереди встречается со всеми представителями большого бизнеса и олигархами. Зеленский даже планирует провести форум с участием бизнесменов в июне, чтобы обсудить развитие Донбасса.

Зеленский говорит, что у него есть план и он хочет предложить бизнесменам инвестировать деньги в инфраструктуру Донбасса. Президент точно уверен, что оккупированные восточные территории удастся вернуть.

С большим бизнесом мы собираемся встретится, это будет в июне и будем говорить о развитии Донбасса... Потому что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заняться, - подчеркнул Зеленский.

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Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что отстаивает интересы страны, а не олигарха Коломойского.