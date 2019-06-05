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Зеленский хочет с помощью крупного бизнеса восстановить Донбасс

Комментариев: 4
Зеленский говорит, что у него есть план и он хочет предложить бизнесменам инвестировать деньги в инфраструктуру Донбасса.
Зеленский хочет с помощью крупного бизнеса восстановить Донбасс
Зеленский хочет с помощью крупного бизнеса восстановить Донбасс
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить помощь от крупного бизнесса в восстановлении Донбасса.

Об этом он заявил в интервью для 1+1.

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Гарант указал, что “по очереди встречается со всеми представителями большого бизнеса и олигархами. Зеленский даже планирует провести форум с участием бизнесменов в июне, чтобы обсудить развитие Донбасса. 

Зеленский говорит, что у него есть план и он хочет предложить бизнесменам инвестировать деньги в инфраструктуру Донбасса. Президент точно уверен, что оккупированные восточные территории удастся вернуть.

С большим бизнесом мы собираемся встретится, это будет в июне и будем говорить о развитии Донбасса... Потому что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заняться, - подчеркнул Зеленский.

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Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что отстаивает интересы страны, а не олигарха Коломойского. 

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Теги: Зеленский, бизнес, Донбасс, инвестиции, восстановление
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Комментариев (4)
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T-REX2    05.06.2019, 14:06
Оценка:  +1
T-REX2
Только вот крупному бизнесу нас РАТЬ
Джо-кер    05.06.2019, 13:23
Оценка:  0
Джо-кер
Репарации нужно из агрессора взыскать.
futbolprognoz    05.06.2019, 13:36
Оценка:  -1
futbolprognoz
взыскивать кто будет? может ты?
TATOS    05.06.2019, 13:42
Оценка:  +3
TATOS
Умная мысль. Может ещё подскажете как практически этого добиться от агрессора.
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