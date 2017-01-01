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Кабмин одобрил увольнение ряда глав ОГА

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После выборов президента в отставку решили уйти целый ряд губернаторов.
Кабмин попросит президента уволить глав ОГА
Кабмин попросит президента уволить глав ОГА
kmu.gov.ua

Кабинет министров одобрил проекты указов президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Об этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают “Українськi новини“.

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“Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация Президента совместно с Кабинетом министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности“,- сказал он.

Гройсман отметил, что в областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах. При этом премьер не указал, увольнение каких именно губернаторов было согласовано.

Напомним, до и после инаугурации Владимира Зеленского ряд украинских губернаторов заявили о своей отставке. Речь в частности идет о главах ОГА Закарпатской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Николаевской, Черниговской и других областей.

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Теги: ОГА, губернатр, отставка, Киабмин
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