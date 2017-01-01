Кабмин одобрил увольнение ряда глав ОГА

После выборов президента в отставку решили уйти целый ряд губернаторов.

Кабинет министров одобрил проекты указов президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Об этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают “Українськi новини“.

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“Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация Президента совместно с Кабинетом министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности“,- сказал он.

Гройсман отметил, что в областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах. При этом премьер не указал, увольнение каких именно губернаторов было согласовано.

Напомним, до и после инаугурации Владимира Зеленского ряд украинских губернаторов заявили о своей отставке. Речь в частности идет о главах ОГА Закарпатской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Николаевской, Черниговской и других областей.