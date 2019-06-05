Супрун рассказала, чем будет заниматься после отставки

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун имеет желание остаться на прежней работе в министерстве .

И о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, что останется в стране и будет продолжать реформировать медицину. Также Супрун отметила готовность помогать новому главе МОЗ.

Об этом Ульяна Супрун рассказала в интервью BBC.

На вопрос, согласится ли она на должность советника министра, Супрун ответила так.

Читай также: “Слава Богу, у меня есть другой врач“: Зеленский рассказал, как относится к Супрун

“Зависит от того, каким будет видение нового правительства, нового министра, если будет новый министр. Я и моя команда готовы помогать, чтобы продолжать то, что сейчас началось“.

При этом она готова остаться на должности, так как “новых людей будет сложно зайти посередине таких очень сложных изменений“.

Читай также: Вреден ли кальян на самом деле: рассказывает Ульяна Супрун

При этом Супрун прокомментировала информацию касательно возможного кандидата на пост министра. Им может стать народный депутат от партии Видродження Андрей Шипко .

Я его знаю. Он является членом комитета, с которым мы сотрудничаем, и именно этот комитет поддержал финансирование медицинской реформы, - сказала она

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала о важности сексуального образования. Министр отмечает, что репродуктивное здоровье очень важно и нужно, чтобы ребенок как можно раньше получил всю необходимую информацию от родителей, врачей, учителей и компетентных экспертов.