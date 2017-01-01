"Мотор Сич" рассказала о госзаказе на ракеты "Нептун"

Государственный заказ на ракеты для противокарабельного комплекса "Нептун" составляет 120 единиц.

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Госзаказ на ракеты Р-360 для берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ “Нептун“ составляет 120 единиц.

Об этом рассказал, выступая на круглом столе в Торгово-промышленной палате, директор ПАО “Мотор Сич“ по корпоративным правам и инвестиционным проектам Владимир Семенов, передает Defense Express.

“Вот создали ракету “Нептун“. Прекрасно отстрелялись... Госзаказ сегодня 120 штук“, - сказал он.

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Семенов добавил, что “Мотор Сич“ производит для этих ракет основной двигатель. При этом он отметил, что производственные возможности ГККБ “Луч“ позволяют изготавливать не больше 50 таких ракет в год, поскольку это не серийное предприятие, а конструкторское бюро.

Семенов высказал сомнение о возможности серийного выпуска этих ракет на ГАКХ “Артем“.

Как сообщалось 14 мая, Львовский бронетанковый завод презентовал БРЭМ “Зубр“.