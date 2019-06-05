Я не буду подавать в отставку, - Аваков

Глава МВД заявил позицию касательно вероятности отставки.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается писать заявление об отставке из-за смерти 5-летнего мальчика по вине полицейских в Переяславе Хмельницком. Об этом Аваков заявил на сегодняшнем заседании Кабмина, передает Прямый.

Я не считаю, что Сергей Князев (глава Национальной полиции Украины - ред.) Должен идти в отставку, я тоже не буду писать заявление об отставке, - заявил глава МВД.

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Аваков рассказал, что родные мальчика, как и он сам требуют справедливого наказания, поэтому со своей стороны он сделает все, чтоб виновные ответили по всей строгости закона.

По его словам, уже были сняты с должностей определенные лица, а политическая ответственность за это убийство всегда на нем.

По его словам, ведомство намерено пересмотреть дела всех сотрудников, которые возобновились на службе через суд.

Также Аваков рассказал некоторые подробности убийства 5-летнего Кирилла.

Дело не об оружии, оно не была табельным. Группа из четырех человек выехала пострелять, мы считаем, что они были пьяными. По моему мнению, есть пять подозреваемых - четыре мужчины, которые стреляли, и женщина, которая спрятала ружье и способствовала уничтожению доказательств, - рассказал Аваков.

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Напомним, Аваков и Князев встретились с семьей убитого мальчика. Сотрудники управления НПУ решили перечислить семье умершего свой однодневный заработок и взять на себя все расходы за похороны ребенка.