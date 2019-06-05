Главой Тячевского района Василий Демьянчук заявил, что обращался по поводу дороги в вышестоящие инстанции, но начать ремонт не давала непогода.

На Закарпатье перекрыли дорогу с требованием ремонта

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На Закарпатье перекрыли дорогу с требованием ремонта

На Закарпатье жители села Грушево в Тячевском районе устроили акцию протеста, чтобы привлечь внимание к плачевному состоянию дороги.

Об этом сообщает tyachiv.com.ua в среду, 5 июня.

Отмечается, что люди перекрыли трассу международного значения Мукачево-Рогатин требуя ее капитального ремонта.

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Сначала протестующие ожидали встречи с главой Тячевского района Василием Демьянчуком. Он заявил, что неоднократно обращался по поводу дороги в вышестоящие инстанции, но начать ремонт не давала непогода.

Из-за перекрытия образовались огромные пробки. На месте работали две группы реагирования, которые обеспечивали порядок.

Напомним, что в сентябре жители Закарпатья перекрыли движение на трех дорогах. Протест был связан с плохим состоянием дорог, большим количеством ям на них. Жители Раздельнянского района Одесской области в сентябре блокировали туннельный путепровод на участке дороги в селе Павловка. Местные жители также требовали отремонтировать дорогу.

В селе Нижняя Апша в Тячевском районе Закарпатской области местные жители в знак протеста 12 декабря перекрыли трассу Мукачево – Рогатин, протестуя против того, что суд разрешил выпустить из-под стражи подозреваемого в жестоком убийстве подростка.

Суд вынужден был уступить требованиям протестующих закрпатцев.

