"Я хочу, при чем тут вы": Ганапольский оконфузился с женой погибшего шахтера

В Сети появилось видео конфуза с журналистом и ведущим телеканала Прямой.

В Сети опубликовано видео конфуза ведущего телеканала Прямой Матвея Ганапольского с женой погибшего шахтера. Инцидент произошел во время съемок после покупки квартиры.

Видео опубликовал Telegram-канал “Постіронічні політичні меми“.

Читай также: Скандал журналистки и Зеленского: телеканал “Прямой“ купил квартиру семье шахтера

На видео видно, как жена шахтера Павлика плачет, а Ганапольский попросил ассистента принести воду. Женщина решила, что журналист предложит воду ей и отказалась. На это журналист отметил, что вода для него.

Я хочу! При чем тут вы? - заявил Ганапольский

Напомним, во время поездки во Львовскую область в связи с гибелью шахтеров президент Владимир Зеленский разругался с журналисткой телеканала “Прямой“. Она упрекнула президента, что мать погибшего шахтера ждала Зеленского сегодня весь день.