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"Я хочу, при чем тут вы": Ганапольский оконфузился с женой погибшего шахтера

Комментариев: 2
В Сети появилось видео конфуза с журналистом и ведущим телеканала Прямой.
Ганапольский с женой погибшего шахтера
Ганапольский с женой погибшего шахтера
Скриншот видео

В Сети опубликовано видео конфуза ведущего телеканала Прямой Матвея Ганапольского с женой погибшего шахтера. Инцидент произошел во время съемок после покупки квартиры.

Видео опубликовал Telegram-канал “Постіронічні політичні меми“.

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На видео видно, как жена шахтера Павлика плачет, а Ганапольский попросил ассистента принести воду. Женщина решила, что журналист предложит воду ей и отказалась. На это журналист отметил, что вода для него.

Я хочу! При чем тут вы? - заявил Ганапольский

Напомним, во время поездки во Львовскую область в связи с гибелью шахтеров президент Владимир Зеленский разругался с журналисткой телеканала “Прямой“. Она упрекнула президента, что мать погибшего шахтера ждала Зеленского сегодня весь день.

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Теги: матвей ганапольский, семья шахтера павелко
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Комментариев (2)
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boriss11    05.06.2019, 14:22
Оценка:  0
boriss11
Ох и мразь этот Гомикпольский,устроили шоу на смерти человека..
темп    05.06.2019, 14:16
Оценка:  +4
темп
Ужас, какая бестактность...
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