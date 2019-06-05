Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Только 11% украинцев недовольны работой Зеленского – опрос

Комментариев: 4
Согласно данным исследования, 23% опрошенных "полностью удовлетворены", а 27% - "скорее удовлетворены".
Половина украинцев довольна работой Зеленского
Половина украинцев довольна работой Зеленского
president.gov.ua

Половина опрошенных социологами украинцев довольны деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 29 мая - 3 июня 2019 года, обнародованные в среду, 5 июня.

Читай также: Роспуск Рады поддерживают более 70% украинцев - опрос

Согласно данным исследования, 23% опрошенных “полностью удовлетворены“, а 27% - “скорее удовлетворены“. При этом 39% респондентов еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства.

Деятельностью бывшего президента Петра Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% - не удовлетворены.

Деятельностью главы правительства Владимира Гройсмана довольны 19%, недовольны - 76%. Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.

Читай также: Большинство украинцев хотят видеть премьер-министром Тимошенко

Отмечено, что социологи опросили методом личного интервью 2000 респондентов от 18 лет и старше.

 

 

 

 

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, в рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюсселе Зеленский уже встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В среду у него запланирована встреча с Дональдом Туском.

Также сообщалось, что Зеленский на совместном брифинге со Столтенбергом заявил, что курс на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

Поделись:
Теги: соцопросы, украинцы, опрос, опросы, Президент Украины, соцопрос, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 15:42
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
в см, а он уже что-то делал? Что именно?
Колишній-східняк    05.06.2019, 15:23
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Что значит удовлетворены? Тем, что не рухнуло всё в тартарары?
Ruspidor    05.06.2019, 15:19
Оценка:  0
Ruspidor
А xyле так мало потрохоботов? Обещали же 25%!?
alex-zol    05.06.2019, 15:21
Оценка:  0
alex-zol
остальные админ. ресурсом натянуты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь