Супрун обиделась на Зеленского и СМИ

В.о. министра здравоохранения отреагировала на реплику Зеленского о себе.

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В.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что обиделась на президента Владимира Зеленского за не смешную реплику касательно ее профессиональных качеств, а также на СМИ, которые процитировали президента. Об этом Супрун рассказала во время сегодняшнего общения с журналистами, передает Depo.ua.

Я надеюсь, что он (Зеленский, - ред.) тоже не будет делать выводов перед тем, как со мной поговорить, увидеть, какова наша работа есть и не называть меня именами, что, к сожалению, в прессе вы распространяете, которые являются оскорбительными и достаточно непрофессиональными, - заявила Супрун.

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Напомним, Зеленский рассказал, как относится к Супрун: "Слава Богу, у меня есть другой врач". Комментируя свое отношение к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун, Зеленский заявил, что к ней по-разному все относятся. Сам гарант очень рад, что его лечащий врач - не Супрун.