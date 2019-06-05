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Супрун обиделась на Зеленского и СМИ

Комментариев: 9
В.о. министра здравоохранения отреагировала на реплику Зеленского о себе.
Супрун обиделась на Зеленского
Супрун обиделась на Зеленского
facebook.com/ulanasuprun

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В.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что обиделась на президента Владимира Зеленского за не смешную реплику касательно ее профессиональных качеств, а также на СМИ, которые процитировали президента. Об этом Супрун рассказала во время сегодняшнего общения с журналистами, передает Depo.ua.

Я надеюсь, что он (Зеленский, - ред.) тоже не будет делать выводов перед тем, как со мной поговорить, увидеть, какова наша работа есть и не называть меня именами, что, к сожалению, в прессе вы распространяете, которые являются оскорбительными и достаточно непрофессиональными, - заявила Супрун.

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Напомним, Зеленский рассказал, как относится к Супрун: "Слава Богу, у меня есть другой врач". Комментируя свое отношение к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун, Зеленский заявил, что к ней по-разному все относятся. Сам гарант очень рад, что его лечащий врач - не Супрун.

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Теги: Супрун, Зеленский, конфликт, обида
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Комментариев (9)
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vlabzh    05.06.2019, 15:31
Оценка:  -1
vlabzh
Слабовато обиделась. Сказала бы "А попробуйте без меня !"
и заявление об отставке, это было бы да. А так - божья роса.
T-REX2    05.06.2019, 15:19
Оценка:  -1
T-REX2
Обгиделась бля она-Чемодан и далее по тексту
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 15:05
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Она теперь будет становиться в позу потому что в США ей нельзя. Там против ее муже открыто уголовное дело за неуплату налогов.
LifeStriker    05.06.2019, 14:57
Оценка:  -2
LifeStriker
Она хоть медик по образованию, а вовка кто? У вовки есть другой врач а у меня нет другого предидента , президент дурачек у меня
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 15:04
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Лаборант-рентгенолог медиком только считается.
Афганец    05.06.2019, 14:50
Оценка:  +1
Афганец
Ничего, перетопчется!
Alcoolique    05.06.2019, 14:43
Оценка:  +5
Alcoolique
у-тю-тю....)))
Миротворение    05.06.2019, 14:42
Оценка:  +4
Миротворение
Чебурыльда,хватит уничтожать украинцев!!!Гитлер в юбке!
alex-zol    05.06.2019, 14:34
Оценка:  +8
alex-zol
ща заплачу, бля. какие мы ранимые. гоу хом.
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