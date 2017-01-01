Позиция правительства: Рынок электроэнергии должен быть введен вовремя - Владимир Гройсман

Цены на электроэнергию для населения с введением рынка не вырастут.

Новый рынок электроэнергии должен быть внедрен 1 июля. Другого варианта правительство не рассматривает. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня.

Парламент определил, что рынок должен быть введен 1 июля и внедрен в действие в соответствии с Законом Украины. У нас нет вариантов сегодня никаких, как только вводить его, - заявил Гройсман.

Премьер также отметил, что цены на электроэнергию для населения с введением рынка не вырастут. А также сообщил, что правительство приняло все технические решения для запуска рынка.

Вторая позиция, чтобы цены для населения и промышленности были ограничены и не привели к росту. Как сейчас сказали министр энергетики и вице-премьер-министр профильный, что они это гарантируют, - сообщил Гройсман.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019, согласно Закону Украины “О рынке электроэнергии“. Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой наша страна получит в этом году 2 миллиарда 500 миллионов долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - “О порядке специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов“ и “Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии за двусторонними договорами“.