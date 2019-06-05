Убитого полицейскими пятилетнего Кирилла похоронили в Переяславе

На похороны приехали множество журналистов, всего собрались более 100 человек.

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В Переяславе-Хмельницком Киевской области похоронили пятилетнего Кирилла Тлявова, погибшего от огневого ранения. Об этом пишет “Укринформ“.

На похороны мальчика собрались более 100 человек, приехало много журналистов. Священник отслужил панихиду по погибшим.

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Накануне у Переяслав-Хмельницкого отдела полиции состоялся митинг протеста в связи с гибелью Кирилла Тлявова, произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Мальчика доставили в больницу 31 мая в Переяславе-Хмельницком - у него была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематом и перелом височной кости. Он скончался 3 июня в больнице.

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4 июня подозреваемым работникам патрульной полиции Владимиру Петровке и Ивану Приходько избрали содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее Хатия Деканоидзе заявила, что на месте Арсена Авакова уже подала бы в отставку после случая с Тлявовым. Однако Арсен Аваков заявил, что подавать в отставку не собирается.