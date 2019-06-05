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Убитого полицейскими пятилетнего Кирилла похоронили в Переяславе

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На похороны приехали множество журналистов, всего собрались более 100 человек.
Убитого полицейскими пятилетнего Кирилла похоронили в Переяславе
© Укринформ
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  • Мальчика похоронили в Переяславе
  • На похоронах было много людей
  • Похороны Кирилла состоялись сегодня днем
  • Застреленному полицейскими мальчику было всего 5 лет
  • Кирилл скончался в больнице 3 июня
  • По всей стране проходят акции протеста из-за смерти малыша
  • Глава МВД Арсен Аваков отказывается идти в отставку из-за смерти Кирилла
  • Подозреваемые в смерти мальчика отказались от дачи показаний
  • Подозреваемые в смерти мальчика будут находиться под стажей 60 дней
  • Из-за смерти Кирилла требуют отставки Авакова
  • На похороны Кирилла приехали представители многих СМИ
  • Мальчика хоронили в открытом гробу
Убитого полицейскими пятилетнего Кирилла похоронили в Переяславе
Мальчика похоронили в Переяславе
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В Переяславе-Хмельницком Киевской области похоронили пятилетнего Кирилла Тлявова, погибшего от огневого ранения. Об этом пишет “Укринформ“.

На похороны мальчика собрались более 100 человек, приехало много журналистов. Священник отслужил панихиду по погибшим.

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Накануне у Переяслав-Хмельницкого отдела полиции состоялся митинг протеста в связи с гибелью Кирилла Тлявова, произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Мальчика доставили в больницу 31 мая в Переяславе-Хмельницком - у него была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематом и перелом височной кости. Он скончался 3 июня в больнице.

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4 июня подозреваемым работникам патрульной полиции Владимиру Петровке и Ивану Приходько избрали содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее Хатия Деканоидзе заявила, что на месте Арсена Авакова уже подала бы в отставку после случая с Тлявовым. Однако Арсен Аваков заявил, что подавать в отставку не собирается.

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Теги: Тлявов, похороны, ребенок, трагедия, полиция
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Комментариев (2)
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Letohradek    05.06.2019, 14:46
Оценка:  -3
Letohradek
Любопытно, недалекое зэ будет инициировать отставку Авакова? И как к моему предложению отнесутся поклонники недалекого крысеныша?
Letohradek    05.06.2019, 15:35
Оценка:  +2
Letohradek
Зэбилы, вы не хотите что бы Аваков ушел в отставку? А как же новые лица во власти, обещанные охрыпшей крысой?
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