Ничего не изменилось: как пользователи соцсетей оценили поездку Зеленского в Брюссель

Многие указывают, что Зеленский не показал нового видения ситуации в Украине, а только повторял то, что ранее говорил Порошенко.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями НАТО и ЕС, передает “Страна“.

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Так, Андрей Головачев не понимает, как украинский гарант хочет установить мир на Донбассе, ведь еще в 2007 году указала, что не даст Украине и Грузии вступить в НАТО, “потому что это решающим образом подорвет основы всей системы безопасности России. Более того, Путин дал понять , что он готов воевать за Грузию и Украину“.

Если Зеленский , как ранее и Порошенко, заявляет что цель Украины - это полномасштабное членство в НАТО, то он должен понимать, что отныне у него уже нет никаких, даже теоретических шансов нормализовать отношения с Россией, - пишет Андрей.

Головачев также добавляет, что Зеленский опозорился со своими заявлениями о мире на встречах в Брюсселе, к тому же использовал те же заявления, которые ранее излагал предшественник Порошенко.

Некоторые пользователи указывают, что все осталось так же, как и во времена Петра Порошенко.

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Василий Филипчук указал, что нельзя переоценивать первые визиты президента, потому что Янукович в свое время также поехал в Брюссель в качестве первой рабочей поездки.

Президент Ющенко первый визит совершил в Москву, а Янукович - в Брюссель, но никаким образом не помогло Ющенку в отношениях с Россией, а Януковичу - с ЕС, - отметил Филипчук.

По словам Василия, важна не сама поездка, сколько то, что будет озвучивать президент и делать после возвращения в Украину. Он также указывает, что ничего нового Зеленский не продемонстрировал, однако стоит помнить, что у Зеленского нет пяти лет на повторение “экспериментов“ Порошенко.

В основном пользователи социальной сети не очень позитивно высказываются о встрече Зеленского с представителями НАТО и ЕС, так как никаких новых заявлений и конкретики не услышали.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел беседу со старшим советником президента США Дональда Трампа и его зятем Джаредом Кушнером.