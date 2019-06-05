Савченко: Украина потеряет Донбасс, если войдет в ЕС и НАТО

Нардеп Надежда Савченко считает, что у Украины больше шансов разрешить конфликт при внеблоковом статусе.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что Украина может потерять оккупированный Донбасс, если примет решение войти в Европейский союз или НАТО.

Об этом она заявила на телеканале NewsOne.

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Савченко считает, что конфликт на Донбассе усугубился до такой степени, что будет либо третья мировая война, либо все-таки мир“. Она отметила, что для установления мира необходим внеблоковый статус, а вступление в НАТО опасно.

О ЕС и НАТО с 6:00

Также Савченко назвала решение Петра Порошенко о закреплении в конституции стремления в ЕС и НАТО неправильным – “оно было бессмысленным и абсолютно неграмотным “

Думаю, что украинцев нужно спросить и про нашу Конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО, - заявила депутат

Ранее Савченко рассказала о своих шансах стать президентом. Тогда она объяснила о том, почему не принимала участие в президентской кампании, а также об инаугурации Владимира Зеленского и шансах Вакарчука.