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Савченко: Украина потеряет Донбасс, если войдет в ЕС и НАТО

Комментариев: 28
Нардеп Надежда Савченко считает, что у Украины больше шансов разрешить конфликт при внеблоковом статусе.
Народный депутат Надежда Савченкр
Народный депутат Надежда Савченкр
Скриншот видео

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что Украина может потерять оккупированный Донбасс, если примет решение войти в Европейский союз или НАТО.

Об этом она заявила на телеканале NewsOne.

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Савченко считает, что конфликт на Донбассе усугубился до такой степени, что будет либо третья мировая война, либо все-таки мир“. Она отметила, что для установления мира необходим внеблоковый статус, а вступление в НАТО опасно.

  • О ЕС и НАТО с 6:00

Также Савченко назвала решение Петра Порошенко о закреплении в конституции стремления в ЕС и НАТО неправильным – “оно было бессмысленным и абсолютно неграмотным “

Думаю, что украинцев нужно спросить и про нашу Конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО, - заявила депутат

Ранее Савченко рассказала о своих шансах стать президентом.  Тогда она объяснила о том, почему не принимала участие в президентской кампании, а также об инаугурации Владимира Зеленского и шансах Вакарчука.

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Теги: Надежда Савченко, Донбасс, ЕС, НАТО
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Комментариев (28)
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ВАТА_FUCK    05.06.2019, 15:21
Оценка:  +5
ВАТА_FUCK
ССавченка пугает что мы потеряем. Как можно потерять то что у Нас уже отобрали?!
Mil-Insider    05.06.2019, 15:20
Оценка:  +3
Mil-Insider
чому ця російська терористка та троянська кабила не в слідчому ізоляторі ?
T-REX2    05.06.2019, 15:37
Оценка:  -1
T-REX2
Тому що-ВОЛЮ НАДІ!,Забыл ,как посольство РФ пикетировал?
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 15:13
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
"Многовекторность" внешней политики от Кучмы обернулась тем что имеют все, кто на сколько может! "Любовь" раши обернулась потерей кРыма и части Донбаса.
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 15:15
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Но по прежнему пугают НАТО и пендосами!
ВасяизИваново    05.06.2019, 15:10
Оценка:  -6
ВасяизИваново
Все логично, со смыслом и выражает волю большинства Граждан, что ее свидомые все считают неадекватной, а то и душевнобольной?
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 15:14
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Она выражает волю Москвы.
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 15:16
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Тебе вася из иваново видней!
ВасяизИваново    05.06.2019, 15:35
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Я ориентируюсь по опросам ваших же служб.
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 15:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А с чего ты решил, что они наши?
Coюзник    05.06.2019, 15:10
Оценка:  +7
Coюзник
Из-за того что 5% населения с промытыми мозгами хотят жить в дepмe, это не значит что другие 95% не хотят других более качественных условий жизни ...
T-REX2    05.06.2019, 15:15
Оценка:  -9
T-REX2
5% это ГАЛИЦАИ?
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 15:16
Оценка:  +5
ВАТА_FUCK
Это масквадятлы!
Миротворение    05.06.2019, 15:01
Оценка:  -7
Миротворение
Выигрывают всегда нейтральные страны-меньше внешних расходов и больше экономических связей.Ты права на 120%.
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 15:06
Оценка:  +5
ВАТА_FUCK
Даже не 146%?
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 15:08
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Пока что во всем мире выигрывает только одна нейтральная страна - Швейцария. Потому что деньги любят тишину.
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 15:20
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
В Швейцарии Из 8млн населения - 2млн резерв армии! Сборы каждый год и оружие дома. Горы и мирные соседи!
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 15:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это все мелочь по сравнению со швейцарскими банками.
Coюзник    05.06.2019, 15:11
Оценка:  +3
Coюзник
Украина живет в 1000-летней агрессии ... и не может себе позволить быть нейтральной.
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 15:01
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Поздно вечером в баре выпивают 2 мужика. Вдруг одни говорит другому:
- Вы себе не представляете, как тяжело потерять жену!
- Представляю. Практически невозможно.

ЗЫ. Как бы нам Надю потерять.
fulminate    05.06.2019, 15:00
Оценка:  -5
fulminate
Ну если на чашах весов будет возвращение украинской власти в донбасс или членство Украины в ЕС и НАТО, то выбор очевиден)) А донбасс сейчас живет как хочет. Зачем что-то менять, если им так больше нравится. Люди сделали добровольный выбор, не будем им мешать...
doc1    05.06.2019, 15:00
Оценка:  +4
doc1
а если не вступит в НАТО то потеряет страну и будет как в 1932г жрать своих детей благодаря русскому куцапу!
doc1    05.06.2019, 14:59
Оценка:  +3
doc1
шлюха епаная!
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