"Достойный человек, мост мне нравится": Саакашвили ответил Кличко

Саакашвили заявил, что "одно дело быть с Порошенко четыре года назад, и другое – быть с ним до конца".

Михаил Саакашвили пока не принял твердого решения касательно предложения Виталия Кличко о совместном участии в парламентских выборах-2019. При этом Саакашвили назвал Кличко “давним другом, который поддержал его“.

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

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“Во-первых, это мой давний друг. Я считаю, что это очень достойный человек. Было много моментов, когда Порошенко на него нажимал, чтобы он пошел против уличных протестов, чтобы он делал заявления. Когда меня лишили гражданства - он против этого выступил... Когда я был заграницей, он все время добивался, чтобы я вернулся, и это конечно очень не нравилось Порошенко. Я считаю, что в 2014 году из всех кандидатов, которые были, он был бы лучшим кандидатом в президенты...“, - сказал Саакашвили.

По словам Саакашвили есть определенные обстоятельства, почему он не может принять предложение Кличко.

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“Но если идти в “Удар“, и партию надо менять кардинально. Во-первых, там есть люди, которые до последнего были с Порошенко... Если идти вместе, надо избавляться от всех людей, которые до последнего лояльно служили Порошенко. Во-вторых, там есть люди, которые связаны с коррупцией, и от них надо полностью отмежеваться и добиваться, чтобы они попали в тюрьму... На этих условиях, учитывая, что сам Виталий Кличко настроен открыто..., это выглядит как хороший вариант“, - сказал Михаил Саакашвили.

Ранее мы сообщали о том, что Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР. Политсила примет участие во внеочередных выборах в Верховную Раду. Ее возглавить предложили Михаилу Саакашвили.