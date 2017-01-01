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Убийство 5-летнего Кирилла: всех полицейских Киевской области ожидает масштабная проверка

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Глава Национальной полиции поручил провести проверки всех заявлений и жалоб граждан, которые касаются позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.
Всех полицейских Киевской области ожидает масштабная проверка
Всех полицейских Киевской области ожидает масштабная проверка
npu.gov.ua

Полицейских Киевской области будут проверять. За недостойное поведение и правонарушения правоохранители понесут ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Князев указал, что трагедия в Киевской области, в результате которой погиб 5-летний Кирилл поразила всех, в том числе и полицейское общество. 

Глава Нацполиции заявляет, что они обнаружили в Киевской области “системные проблемы в блоке превенции“, поэтому было принято решение изменить весь руководящий состав этого подразделения.

Теперь руководящие должности занимают в основном молодые работники, которые хорошо зарекомендовали себя в работе. 

Несмотря на такие кардинальные изменения, мы не успели главного - предупредить смерть ребенка. Предыдущими докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения, - подчеркнул Князев. 

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Учитывая этот факт, глава Национальной полиции поручил провести проверки всех заявлений и жалоб граждан, которые касаются позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.

Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная наша реакция, - говорит Сергей Князев.

Он добавил, что настаивает на немедленной реакции и каждое обращение человека нужно тщательно проверить и отреагировать на него. подчеркнул, что именно этим отличается работа полицейского от другого обычного рабочего.

Напомним, в киевской больнице умер ребенок, которого подстрелили полицейские.

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Теги: смерть, полиция, Проверки, Князев, мальчик
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