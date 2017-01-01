Убийство 5-летнего Кирилла: всех полицейских Киевской области ожидает масштабная проверка

Глава Национальной полиции поручил провести проверки всех заявлений и жалоб граждан, которые касаются позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.

Полицейских Киевской области будут проверять. За недостойное поведение и правонарушения правоохранители понесут ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Князев указал, что трагедия в Киевской области, в результате которой погиб 5-летний Кирилл поразила всех, в том числе и полицейское общество.

Глава Нацполиции заявляет, что они обнаружили в Киевской области “системные проблемы в блоке превенции“, поэтому было принято решение изменить весь руководящий состав этого подразделения.

Теперь руководящие должности занимают в основном молодые работники, которые хорошо зарекомендовали себя в работе.

Несмотря на такие кардинальные изменения, мы не успели главного - предупредить смерть ребенка. Предыдущими докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения, - подчеркнул Князев.

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Учитывая этот факт, глава Национальной полиции поручил провести проверки всех заявлений и жалоб граждан, которые касаются позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.

Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная наша реакция, - говорит Сергей Князев.

Он добавил, что настаивает на немедленной реакции и каждое обращение человека нужно тщательно проверить и отреагировать на него. подчеркнул, что именно этим отличается работа полицейского от другого обычного рабочего.

Напомним, в киевской больнице умер ребенок, которого подстрелили полицейские.