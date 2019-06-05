Медведев перечислил Киеву условия по транзиту газа

“Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы“, - сказал Медведев.

Россия готова продолжить транзит газа через Украину, но для этого Киев должен отказаться от судебных споров. Об этом в среду, 5 июня, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, пишет ТАСС .

“И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон - то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик“, - подчеркнул российский премьер.

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Кроме того, продолжил он, должно быть определено, “каким образом будет управляться газотранспортная система Украины“, а также решен целый ряд других вопросов.

По словам Медведева, транзит российского газа через Украину сохранится, если новые власти страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

Читай также: В Кремле исключают контакты с Киевом до инаугурации Зеленского “Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями“, - сказал Медведев. В этом случае, заключил он, “такого рода транзит сохранится“.