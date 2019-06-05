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Медведев перечислил Киеву условия по транзиту газа

Комментариев: 3
Одним из условий продолжения транзита газа через Украину требует отказа от судебных споров, заявил российский премьер.
Россия готова продолжить транзит газа через Украину только при определенных условиях
Россия готова продолжить транзит газа через Украину только при определенных условиях
Getty Images

Россия готова продолжить транзит газа через Украину, но для этого Киев должен отказаться от судебных споров. Об этом в среду, 5 июня, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, пишет ТАСС.

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“Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы“, - сказал Медведев.

“И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон - то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик“, - подчеркнул российский премьер.

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Кроме того, продолжил он, должно быть определено, “каким образом будет управляться газотранспортная система Украины“, а также решен целый ряд других вопросов.

По словам Медведева, транзит российского газа через Украину сохранится, если новые власти страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

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“Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями“, - сказал Медведев. В этом случае, заключил он, “такого рода транзит сохранится“.

Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали.

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Теги: Россия, Украина, Медведев, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, газовая война
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Комментариев (3)
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Ruspidor    05.06.2019, 15:49
Оценка:  +2
Ruspidor
Пшел наxyй, мы уже выиграли суды!
Ruspidor    05.06.2019, 15:52
Оценка:  0
Ruspidor
Т.е. когда они 5 лет назад подали иск на 78 млрд - это прогматичное сотрудничество, а когда они просрали 6 млрд по этим же искам, так это невзаимовыгодно?
dimasvetik    05.06.2019, 15:46
Оценка:  +2
dimasvetik
снова газовый рычаг жмут! шантажируют! думают что мы променяем свое достоинство и право на подачку с кремля!
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