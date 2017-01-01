В Верховной Раде собирают подписи за отставку Авакова

Нардеп Остап Еднак говорит, что Нацполиция не расследует преступления, а только покрывает преступников.

В Верховной Раде Украины начался сбор подписей за отставку министра МВД Арсена Авакова.

Об этом написал нардеп Остап Еднак на своей странице в Facebook.

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Еднак указал, что собирает подписи вместе с коллегой Анной Гопко.

“Интересно, сколько коллег решатся. Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот! Полиция не защищает, а убивает граждан, - подчеркнул народный депутат.

Он также добавляет, что Национальная полиция Украины не расследует преступления, а только покрывает нарушителей и настоящих преступников.

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Скорее всего сбор подписей за отставку Авакова связан с недавними событиями в Киевской области, когда мальчика из Переяслав-Хмельницкого застрелили двое полицейских. От полученных травм 5-летний ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание.

Однако, известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается писать заявление об отставке из-за смерти 5-летнего мальчика по вине полицейских в Переяславе Хмельницком. Аваков рассказал, что родные мальчика, как и он сам требуют справедливого наказания, поэтому со своей стороны он сделает все, чтоб виновные ответили по всей строгости закона.