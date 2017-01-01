Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Верховной Раде собирают подписи за отставку Авакова

Комментариев: 0
Нардеп Остап Еднак говорит, что Нацполиция не расследует преступления, а только покрывает преступников.
В Верховной Раде собирают подписи за отставку Авакова
В Верховной Раде собирают подписи за отставку Авакова
facebook.com/arsen.avakov.1

В Верховной Раде Украины начался сбор подписей за отставку министра МВД Арсена Авакова.

Об этом написал нардеп Остап Еднак на своей странице в Facebook.

Читай также: В деле об убийстве мальчика пять подозреваемых - Аваков

Еднак указал, что собирает подписи вместе с коллегой Анной Гопко.

“Интересно, сколько коллег решатся. Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот! Полиция не защищает, а убивает граждан, - подчеркнул народный депутат.

Он также добавляет, что Национальная полиция Украины не расследует преступления, а только покрывает нарушителей и настоящих преступников. 

Читай также: Убийство 5-летнего Кирилла: всех полицейских Киевской области ожидает масштабная проверка

Скорее всего сбор подписей за отставку Авакова связан с недавними событиями в Киевской области, когда мальчика из Переяслав-Хмельницкого застрелили двое полицейских. От полученных травм 5-летний ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание.

Однако, известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается писать заявление об отставке из-за смерти 5-летнего мальчика по вине полицейских в Переяславе Хмельницком. Аваков рассказал, что родные мальчика, как и он сам требуют справедливого наказания, поэтому со своей стороны он сделает все, чтоб виновные ответили по всей строгости закона.

Поделись:
Теги: Аваков, подписи, отставка, депутат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь