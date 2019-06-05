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В "Слуге народа" рассказали, как проверяют желающих присоединиться к партии

Комментариев: 1
Проверяют социальные сети кандидатов, публичные высказывания и всю информацию, которая есть в сети.
В "Слуге народа" рассказали, как проверяют желающих присоединится к партии
В "Слуге народа" рассказали, как проверяют желающих присоединится к партии
facebook.com/ze2019official

Кандидатов в члены партии “Слуга народа“ ждет тщательная проверка. Всех кандидатов проверят на судимость и ранее участие в политических партиях, передает УНН.

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В пресс-службе партии отметили, что все заявки детально изучают специалисты HR-агентств и сотрудники СБУ. Они же, скорее всего, будут проводить и психологические собеседования с отдельными кандидатами, если это понадобится. 

Более того, проверяют и все социальные сети кандидатов, публичные высказывания, всю информацию, которая есть в открытых источниках. 

В партии “Слуга народа“ будут учитывать был ли человек членом каких-либо партий и организаций, имел ли судимости, находился ли в розыске, был ли замешан в скандалах, употреблял ли служебным положением на руководящей должности.

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Известно, что по состоянию на 3 июня на сайте партии зарегистрировали более 30 тысяч человек, которые хотели бы присоединится к “Слуге народа“. А более 3-х тыс. человек выдвинули свои кандидатуры на парламентские выборы.

Результаты отбора обещают сообщить в ближайшее время. Сам съезд партии пройдет 8 июня.

Ранее сообщалось, что Кабмин просит Зеленского быстрее заняться поиском 13 губернаторов.

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Теги: Зеленский, партия, кандидаты, выборы, отбор, Слуга народа
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    05.06.2019, 16:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Анализ крови и мочи на стадионе сдавать надо?
Woodbrother    05.06.2019, 16:51
Оценка:  +1
Woodbrother
Кандидаты в клоуны будут какать в баночку в прямом эфире.
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