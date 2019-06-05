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Савченко провела съезд своей партии возле здания Верховной Рады

Комментариев: 9
Съезд партии Савченко длился не более 10 минут.
Савченко провела съезд партии
Савченко провела съезд партии
pravda.com.ua

Партия Надежды Савченко “Общественно-политическая платформа“ примет участие в досрочных парламентских выборах. Об Савченко рассказала на XII съезде своей партии, который прошел на площади Конституции под зданием Верховной Рады в Киеве, сообщает Украинская правда.

Савченко с уверенностью заявила, что 21 июля она со своими соратниками станет народными депутатами.

Съезд проходил у здания ВР
Съезд проходил у здания ВР
pravda.com.ua
Съезд продлился 10 минут
Съезд продлился 10 минут
pravda.com.ua

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21 июля мы заходим в Верховную Раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать, отметила Савченко.

Главой избирательно штаба партии будет сестра Надежды Татьяна Проторченко. Депутат также зачитала несколько фамилий мажоритарщиков и списочников.

По словам Савченко, главная цель партии в Раде - изменение политической системы.

Савченко уверенна, что ее соратники станут депутатами
Савченко уверенна, что ее соратники станут депутатами
pravda.com.ua
Партия Савченко примет участие в выборах
Партия Савченко примет участие в выборах
pravda.com.ua

На съезде присутствовали несколько десятков делегатов, за все решения они голосовали единогласно. Сам съезд длился не более 10 минут.

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После завершения участники съезда еще примерно полчаса фотографировались с Савченко и брали у нее автографы.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что Украина может потерять оккупированный Донбасс, если примет решение войти в Европейский союз или НАТО.

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Теги: Выборы, досрочные выборы, Рада, Верховная Рада, съезд, Савченко, выборы в Верховную Раду, Надежда Савченко
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Комментариев (9)
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Колишній-східняк    05.06.2019, 17:23
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Страна всё больше напоминает какой-то балаган. С клоуном во главе.
TarasChuprynka    05.06.2019, 17:19
Оценка:  +2
TarasChuprynka
Хто оплатив цей бліцконцерт?
Woodbrother    05.06.2019, 17:24
Оценка:  +1
Woodbrother
Спонсор проекта ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ на россии.
Coюзник    05.06.2019, 17:16
Оценка:  +2
Coюзник
А чего они не босиком???
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 17:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Потому что песню "Самотня боса" поет Гайтана.
trgvm1    05.06.2019, 17:10
Оценка:  +3
trgvm1
сборщи долбоебов
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 17:12
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Бомжей.
ВосставшийИзБана    05.06.2019, 17:08
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Это уже не партии. Это - бизнеспроекты.
Woodbrother    05.06.2019, 17:05
Оценка:  +3
Woodbrother
Партия дуриков.
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