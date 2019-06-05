Савченко провела съезд своей партии возле здания Верховной Рады
Партия Надежды Савченко “Общественно-политическая платформа“ примет участие в досрочных парламентских выборах. Об Савченко рассказала на XII съезде своей партии, который прошел на площади Конституции под зданием Верховной Рады в Киеве, сообщает Украинская правда.
Савченко с уверенностью заявила, что 21 июля она со своими соратниками станет народными депутатами.
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21 июля мы заходим в Верховную Раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать, отметила Савченко.
Главой избирательно штаба партии будет сестра Надежды Татьяна Проторченко. Депутат также зачитала несколько фамилий мажоритарщиков и списочников.
По словам Савченко, главная цель партии в Раде - изменение политической системы.
На съезде присутствовали несколько десятков делегатов, за все решения они голосовали единогласно. Сам съезд длился не более 10 минут.
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После завершения участники съезда еще примерно полчаса фотографировались с Савченко и брали у нее автографы.
Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что Украина может потерять оккупированный Донбасс, если примет решение войти в Европейский союз или НАТО.