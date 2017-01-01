КС признал незаконным минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет

Согласно решению КС потеря профессиональной трудоспособности или пригодности никак не связана с достижением работником определенного возраста.

Конституционный Суд Украины принял решение и признал неконституционным установленный минимально необходимый возраст для начисления пенсии за выслугу лет.

Об этом говорится на сайте суда.

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4 июня Конституционный Суд призвал неконституционными положения пункта “А“ ст. 54 и ст. 55 Закона Украины “О пенсионном обеспечении“.

Известно, что в данном положении указывалось, что для назначения пенсии за выслугу лет нужно достигнуть возраста 50 лет для работников лётного и лётно-испытательного состава. А работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов должны быть в возрасте 55 лет, чтобы выйти на пенсию.

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Сообщается, что на пенсию по выслуге лет выходят люди, работа которых приводит к потере профессиональной трудоспособности. Однако, согласно решению КС потеря профессиональной трудоспособности или пригодности никак не связана с достижением работником определенного возраста и не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

Ранее стало известно, что депутата Игоря Мосийчука не будут привлекать к ответственности за публикацию фотографии заполненного избирательного бюллетеня.