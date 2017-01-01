Подозреваемый коп в убийстве ребенка нарушал порядок, жалобы игнорировали – Князев

Глава Национальной полиции отдал приказ о проверке всех жалоб на копов.

Один из подозреваемых полицейских в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком постоянно нарушал порядок. Местные подавали жалобы на копа, однако реакции руководителя подразделения не было.

Об этом сообщил глава полиции Сергей Князев во время внепланового совещания.

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Князев подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать на каждую жалобу граждан. Это касается и недостойного поведения копов в быту, дома.

"На контроль взять не только несения службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту – мгновенная ваша реакция", – сказал Князев и поставил задачу немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб.

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По словам Князева, несколько недель назад на руководящие должности в полиции были назначены молодые сотрудники, которые показали себя с хорошей стороны в работе.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве вечером началась акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. Дмитрий Ценов ушел с должности в связи с убийством мальчика в Переяслав-Хмельницком.