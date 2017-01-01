ГБР расследует, где взялась версия о падении 5-летнего мальчика

Следователи ГБР разберутся, не хотели ли таким образом полицейские скрыть преступление коллег.

Глава Государственного бюро расследований анонсировал открытие уголовного дела по факту возможного умышленного сокрытия преступления. Об этом Роман Труба заявил во время заседания комитета по вопросам расследования убийства Кирилла Тлявова, передает Громадське.

Читай также: Убийство 5-летнего Кирилла: всех полицейских Киевской области ожидает масштабная проверка

Труба обратил внимание на то, что первоначально об убийстве говорили совершенно с другого ракурса. Полицейские выдвинули версию, что мальчик упал, в результате чего получил тяжелую травму. В бюро разберутся, была ли это одна из версий, или же попытка скрыть убийство, совершенное коллегами полицейских.

Действительно, в первых сообщениях СМИ была информация о том, что после выезда на место происшествия было установлено, что ребенок мог получить повреждения в результате падения. Сейчас есть очень большой общественный запрос и есть все правовые основания, чтобы во время расследований дать ответ на вопрос, было ли это сделано умышленно, или работники полиции не намерены умышленно скрыть преступление коллег, - заявил Труба.

Читай также: В деле об убийстве мальчика пять подозреваемых - Аваков

Напомним, бабушка убитого мальчика под Киевом просит помощи у экстрасенсов. По мнению бабушки, экстрасенсы должны найти оружие, из которого стреляли в ее внука.