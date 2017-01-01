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Комитет Рады отклонил проект отставки Полторака

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Депутаты поинтересовались, почему одновременно нет кандидатуры нового министра обороны.
Полтоак готов работать, пока его не уволят
Полтоак готов работать, пока его не уволят
facebook.com/generalpoltorak

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Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны не поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака. Об этом сообщает Укринформ.

В заседании комитета участвовал представитель президента Руслан Стефанчук, чтобы обосновать необходимость представления об увольнении Полторака.

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“Внесение - в пределах конституционных полномочий Президента, действующий в порядке, предусмотренном статьей 85 и 106 Конституции“, - уверял он. “Что касается целесообразности, я думаю, это исключительная компетенция президента - он ее обосновал“, - сказал Стефанчук.

В то же время на вопросы членов комитетов, почему от президента нет одновременного представления кандидатуры нового министра обороны, Стефанчук объяснил, что это не предусмотрено законом.

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В то же время участие в заседании принимал и министр обороны Степан Полторак, который отметил, что готов выполнять свои обязанности, пока ВР не примет решение о его увольнении. Также министр отметил, что готов помогать новому руководству оборонного ведомства в случае, если его знания и опыт будут нужны.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что не намерен уходить в отставку со своей должности.

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Теги: Полторак, отставка, министр, Минобороны, Зеленский, Рада
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