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"Служанка народа": В сети появились свежие фотожабы

Комментариев: 1
Граждане Украины продолжают с юмором смотреть на происходящий в стране политический "цирк".
Новая порция фотожаб
Новая порция фотожаб
соцсети

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В соцсетях пользователи постят “художественное видение“ последних политических новостей и общей ситуации в стране.

В частности, украинцы представили свое видение артистки Оли Поляковой в политике.

Также в соцсетях, среди прочего, проиллюстрировали слова одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который на съезде политсилы “Доверяй делам” заявил, что он требует прямых переговоров с Россией потому, что этого хотят миллионы украинцев, и призвал “покаяться перед РФ”.

 

Также не смогли пропустить украинцы и такой повод проявить сарказм, как высказывание Юлии Тимошенко о том , что Украине якобы стоит начать переговоры с Российской Федерацией “с чистого листа“.

Новая порция фотожаб
Новая порция фотожаб
соцсети

Как сообщалось 3 июня, Геращенко пристыдила Тимошенко за предложение “начать с чистого листа” отношения с РФ.

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Теги: Тимошенко, Полякова, Кернес, политика, фотожабы
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Комментариев (1)
Woodbrother    05.06.2019, 17:26
Оценка:  0
Woodbrother
Служанка народа выглядит гораздо привлекательнее, чем какой то там мутный низкорослый клоун из Кривого Рога. Надо переголосовать президентнские выборы. Голосуем за служанку
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